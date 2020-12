Ekipa – Inter, colpo Martesic: è fatta per il baby talento del Koper. I dettagli dell’affare

In attesa dei rinforzi da novanta da regalare a Conte, la dirigenza nerazzurra ancora una volta conferma di essere sempre attenta a quelli che sono i migliori prospetti giovanili d’Europa.

Come riportato da Ekipa, il primo colpo nerazzurro del 2021 sarà Enej Martesic: l’attaccante sloveno classe 2004 arriverà dal Koper per 500mila euro. L’Inter pagherà l’indennizzo in due rate, una nella finestra di mercato invernale e l’altra entro la fine di giugno.

Da mesi ormai nel giro dell’Under 17, in patria si parla un gran bene di lui. Compiuto il sedicesimo anno d’età, il ragazzo potrà sottoscrivere un contratto con l’Inter. Sarà un importante rinforzo per le giovanili nerazzurre.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<