Accadde Oggi – 30 Marzo 2002: Vieri punge la Fiorentina, la Pasqua è nerazzurra

Il protagonista della puntata di oggi della rubrica Accadde Oggi è Christian Vieri, uno dei più prolifici attaccanti della storia dell’Inter, che il 30 Marzo 2002 riuscì a decidere con un guizzo la trasferta a Firenze dell’Inter di Cuper, colorando la Pasqua di nerazzurro.

Un biennio d’oro quello di Vieri tra il 2002 e il 2003, che però non porterà frutti dal punto di vista della bacheca, sia per quel che riguarda l’Inter sia per la Nazionale, eliminata agli ottavi di finale del Mondiale Nippocoreano nonostante i 4 gol messi a segno dal centravanti nerazzurro.

Un biennio, allo stesso tempo, ricco di goal, come quello che decide la sfida del Sabato di Pasqua dell’Artemio Franchi e che continua a far vivere un sogno alla tifoseria nerazzurra. Un sogno che purtroppo andrà in frantumi nel modo più brutto e nel giorno peggiore, ma che ha lasciato comunque un solco indelebile nella memoria dei tifosi, anche a quasi venti anni di distanza.

