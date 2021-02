L’Inter cambia logo? Non è la prima volta: ecco la storia degli stemmi nerazzurri

L’Inter sta per cambiare logo, una decisione presa da Suning nonostante il momento delicato dal punto di vista societario proprio per rilanciare l’appeal del brand nerazzurro nel mondo. Tuttavia non serve a nulla scaldarsi: non è infatti la prima volta che il simbolo attorno a cui milioni di tifosi si riuniscono è cambiato, alcune volte in modo anche radicale. La base però è, e probabilmente sempre rimarrà, quella delineata dal pittore Giorgio Muggiani la sera del 9 marzo 1908 al ristorante L’Orologio. Ripercorriamo insieme tutte le tappe dello stemma del biscione nerazzurro, a partire proprio dal primissimo disegno dell’artista milanese.

