Accordo imminente Suning-BC Partners? LionRock è pronto ad uscire

Sono giorni concitati sul fronte societario in casa Inter: nelle ultime ore Calcio e Finanza ha raccolto alcune indiscrezioni secondo le quali il fondo LionRock è pronto a farsi da parte in caso di accordo positivo tra Suning e BC Partners.

Sono ancora da decifrare le modalità con le quali verrà liquidato il 31% delle quote societarie (che nel 2019 sono costati 150 milioni di euro), ma un altro passo importante è stato fatto spalancando la strada a un bivio: non ci saranno altri ostacoli per l’accordo tra il gruppo di maggioranza dell’Inter e BC Partners.

L’esclusiva del fondo inglese scadrà a febbraio, poi Suning potrà cercare anche altri investitori; il futuro dell’Inter si deciderà in meno di un mese.

