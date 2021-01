Mercato – Tottenham e PSG vigili su Eriksen: Inter verso il ‘no’ al prestito

Potrebbe diventare una corsa a due per il futuro di Christian Eriksen. Il trequartista danese, reinventato da Antonio Conte nell’insolita posizione di ‘regista’ davanti ala difesa nella sfida di Coppa Italia della scorsa settimana contro la Fiorentina, rimane sull’elenco dei cedibili del club nerazzurro. Nonostante la fatica in questa prima metà di calciomercato invernale a trovare possibili acquirenti, ecco che secondo calciomercato.com qualcosa potrebbe presto muoversi in questa direzione. Sono Tottenham e Paris Saint Germain i due club maggiormente interessati al calciatore.

I francesi, che con l’arrivo di Mauricio Pochettino si pensava potessero prendere d’assalto il danese, si erano messi da parte nelle ultime settimane, consentendo proprio agli Spurs di farsi nuovamente sotto per riavere il calciatore appena un anno dopo la cessione a Milano. L’Inter, però, non sembra propensa a lasciarlo andare in prestito, visto l’investimento oneroso sborsato nel gennaio 2020. Solamente qualora uno dei due club dovesse garantire almeno l’intero pagamento dell’ingaggio durante il prestito, il club nerazzurro potrebbe essere disposto ad aprire a questa formula.

