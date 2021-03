TS – Suning costretta ad altri sacrifici in patria? Dubbi sul controllo dell’Inter

Tiene banco in casa Inter la questione sul futuro societario. Suning non ha ancora trovato un acquirente che soddisfi le proprie esigenze finanziarie e Steven Zhang vorrebbe restare al comando del club nerazzurro nonostante la difficile situazione economica. Il presidente nerazzurro non vuole rinunciare al finale di campionato, vista la prospettiva di conquistare lo Scudetto tanto atteso.

Come riporta Tuttosport, in Cina emerge sempre qualche preoccupazione sullo stato di salute del gruppo di Nanchino. Il magazine economico Caixin ha messo in copertina il simbolo del gruppo Suning con il cartellino “Sale” (in vendita) e una frase poco incoraggiante: “Adesso cosa dovrà vendere Suning?“. Secondo il magazine non basteranno i 2,3 miliardi di dollari che arriveranno da due aziende statali: serviranno altri sacrifici in stile Jiangsu FC. Non è dunque scontato pensare che la famiglia Zhang abbia la forza di rimanere al timone dell’Inter.

