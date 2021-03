Dal Portogallo – L’Inter fissa il prezzo per Joao Mario: allo Sporting Lisbona servono 10 milioni

Joao Mario si trova attualmente in prestito allo Sporting Lisbona: il centrocampista portoghese, ancora di proprietà dell’Inter, vorrebbe rimanere con la maglia del club che l’ha lanciato nel panorama calcistico europeo. Il club portoghese vorrebbe riscattare il cartellino del giocatore, nonostante la difficile situazione economica causata dalla pandemia e che sta colpendo il mondo del calcio. Dal Portogallo fanno sapere che l’Inter avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del centrocampista, ecco la mossa di mercato.

Come riporta il quotidiano portoghese O Jogo, il club nerazzurro avrebbe fissato il prezzo per il riscatto di Joao Mario: allo Sporting Lisbona servono 10 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore. La cifra non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per il club portoghese, anche se la squadra della capitale preferirebbe un pagamento a rate.

