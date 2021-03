GdS – Mancini punta ancora su Sensi: grande chance di rilancio per il centrocampista

Il ct della Nazionale Roberto Mancini può dormire sogni tranquilli per quanto riguarda il futuro centrocampo dell’Italia: i nerazzurri Nicolò Barella e Stefano Sensi potrebbero essere due veri trascinatori della Nazionale che verrà. Per gli impegni delle qualificazioni ai Mondiali 2022, il ct ha convocato i due centrocampisti interisti e Alessandro Bastoni, vera rivelazione dell’Inter di Conte. La chiamata di Mancini sarà una vera e propria chance di riscatto per Sensi, un giocatore che avuto non pochi infortuni nell’ultimo anno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è difficile pensare a una Nazionale senza Barella e anche le quotazioni di Bastoni sono in crescita. Attualmente, visti i pochi minuti giocati in stagione, sarà difficile vedere protagonista Sensi visto che non vede campo dallo scorso 9 febbraio a causa dei soliti guai fisici. Il centrocampista nerazzurro vuole giocarsi le sue carte per non perdere il treno azzurro e anche la fiducia che Roberto Mancini sta dando al giocatore è un buon segnale. C’è da vedere quanto minutaggio verrà concesso a Sensi, ma questa convocazione rappresenta una grande chance di rilancio in Nazionale, dopo il brutto periodo condizionato dagli infortuni.

