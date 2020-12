Il Sole 24 Ore – Suning a caccia di nuovi capitali per l’Inter: teaser in mano ad investitori esteri

Sponsor ma non solo, come riportato da Il Sole 24 Ore l’Inter è alla ricerca anche di nuovi capitali. Da Suning è partito un teaser con il quale il colosso cinese starebbe sondando il mercato per trovare nuovi investitori.

Il documento, dove viene ripercossa la storia recente del club, ha come obiettivo quello di creare un private placement tra qualche investitore specializzato in debito ma il teaser sarebbe finito anche sul tavolo anche di investitori esteri specializzati in investimenti azionari e quindi possibili partner.

Il colosso cinese non ha intenzione di cedere il suo pacchetto di maggioranza ma “resta aperta la possibilità di una cessione di un’ulteriore quota di minoranza, insieme a LionRock, che detiene oggi il 31,05%, oppure in sostituzione del fondo con sede ad Hong Kong”, riporta Calcio&Finanza.

