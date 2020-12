CorSera – Svolta storica nel calciomercato 20/21: un calciatore potrà cambiare 3 squadre

Il coronavirus ha rivoluzionato il calciomercato estivo ma è pronto anche a stravolgere quello invernale. Come riportato dal Corriere della Sera, è stata introdotta una nuova regola in vista di gennaio che al momento è valida solo per la stagione in corso: un giocatore potrà giocare in tre squadre diverse, invece di due.

A dare l’annuncio in una nota è l’Associazione Calciatori: “Un calciatore professionista o giovane di serie potrà tesserarsi, a titolo definitivo o temporaneo, per un massimo di tre diverse società”.

Ad esempio Federico Chiesa, dopo aver vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, potrebbe essere ceduto dalla dirigenza bianconera nel mercato di gennaio e giocare con un terzo club.

