La Repubblica – Zhang in cerca di sponsor. Spunta un nome nuovo per la maglia dell’Inter

L’Inter ha gettato le basi per il futuro, a breve e a lungo raggio. Il summit ad Appiano Gentile con il tecnico Antonio Conte e i vertici della società hanno fatto chiarezza sulla linea da seguire sul mercato e non solo. Per quanto riguarda il discorso relativo alle sponsorizzazioni, tema sempre caro a Suning, sono giorni cruciali questi in cui si possono fare passi importanti.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Zhang starebbe valutando l’idea di considerare il colosso immobiliare Evergande. Il gruppo nato in Cina nel 1996 sta investendo nell’auto elettrica di lusso e potrebbe essere il prossimo sponsor per la maglia dell’Inter. La scritta Pirelli, qualora l’indiscrezione del quotidiano fosse confermata, si sostituirebbe con ‘Hengchi’, nome della macchina che il colosso cinese lancerà nel 2021.

