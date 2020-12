TMW – Nainggolan 3.0, oggi le visite mediche con il Cagliari: fumata bianca vicina

Dopo la conferma arrivata su Instagram, il Cagliari non perde tempo ed è pronto per la terza volta ad accogliere Nainggolan. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sono previste in giornata le visite mediche del Ninja con la dirigenza rossoblu.

A meno di 24 ore dall’accordo trovato con l’Inter, il Cagliari spinge sull’acceleratore per riportare subito Nainggolan a casa, dopo il brutto infortunio rimediato da Rog. Il Ninja passerà al Cagliari nella finestra invernale di calciomercato con la formula del prestito secco fino a fine stagione.

