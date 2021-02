CorSera – Suning deve chiarire le intenzioni sul futuro: i tempi stringono

Il futuro della società nerazzurra continua a essere incerto. Le dichiarazioni di Conte nel post partita di Inter-Juve hanno confermato quanto la situazione sia delicata. Il progetto Suning ha subito una svolta per gli effetti economici legati alla pandemia e gli ultime due sessioni di calciomercato l’hanno dimostrato: sono stati tutti e due quasi a costo zero. La proprietà cinese dovrà provare a chiarire la sua posizione all’interno del club per far calmare le acque.

Come riporta il Corriere della Sera, finora Conte, nonostante la delicata situazione societaria, ha saputo tenere insieme la squadra, i giocatori si sono dimostrati responsabili, i ragionamenti sul futuro sono però naturali. Un giocatore potrebbe interrogarsi sulla sua posizione all’interno del club. L’incertezza societaria pesa e come sulla stagione sportiva: sarebbe quindi opportuno un chiarimento da parte di Suning per dichiarare se ha intenzione di vendere tutto o solo una parte della società. Entro fine febbraio, massimo marzo, la trattiva per la cessione del club va chiusa per non far deragliare la stagione dell’Inter.

