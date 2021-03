QS – Rate e scadenze, Suning salderà tutto entro il 31 marzo: decisione presa per il futuro del club

Il 31 marzo è sempre più vicino, l’Inter dovrà saldare entro quella data tutte le pendenze per ottenere la licenza Uefa in vista della prossima Champions League.

Secondo quanto riportato da QS, filtra grande calma nell’ambiente nerazzurro: Suning rispetterà le scadenze di tasca propria, i probabili 250 milioni di euro in arrivo da Fortress invece serviranno più in là. La famiglia Zhang è orientata a non cedere l’Inter, ipotesi che verrebbe presa in considerazione soltanto davanti ad un’offerta da un miliardo di euro.

