CdS – Conte, uomini contati ad Appiano: per il Bologna scalpita Gagliardini

In casa Inter resta alta l’allerta relativa ai contagi da Covid-19: il ciclo di tamponi effettuato ieri ha dato esito negativo per tutti i calciatori nerazzurri rimasti ad Appiano, ma si proseguirà con test molecolari ogni 48 ore per scongiurare qualsiasi rischio. L’isolamento fiduciario proseguirà sino al 31 marzo, con i giocatori che potranno muoversi solamente per spostarsi da casa ad Appiano Gentile.

Antonio Conte, in ogni caso, può lavorare con un numero molto contingentato di uomini soprattutto nella zona centrale del campo. A disposizione del tecnico c’è il solo Roberto Gagliardini, vista la partenza di molti calciatori per le varie nazionali e la positività di Matias Vecino.

Una situazione che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, fa salire le quotazioni di Gagliardini in vista della partita con il Bologna, in programma subito dopo la sosta. Anche perché al rientro sarà fondamentale dosare le forze, visto che l’Inter dovrà affrontare tre gare in pochi giorni, con gli impegni ravvicinati contro rossoblu, Sassuolo e Torino.