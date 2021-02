GdS – Suning.com e Jiangsu, le ultima dalla Cina. L’Inter non rischia: per i Zhang è una priorità

Le ultime notizia dalla Cina sul mondo Suning hanno preoccupato e non poco la tifoseria dell’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però, la sospensione del titolo di Suning.com in Borsa per 5 giorni e le voci sul possibile scioglimento del Jiangsu FC, non riguardano direttamente da vicino l’Inter.

Suning ha deciso di cedere il 20-25% delle quote della holding, parte che finirà probabilmente in mano statali, mentre sta valutando la cessione dell’altro club di proprietà in patria, a causa della perdita di interesse da parte del Governo nei confronti del calcio in generale. L’Inter è e resta per la famiglia Zhang un veicolo commerciale potente tra Oriente e Occidente.

