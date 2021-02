Suning non molla, vuole mantenere la maggioranza dell’Inter: trattativa con Bain Capital. E Bc Partners…

Il futuro societario dell’Inter continua a far parlare tanto di sé. Ieri, nel diffondere i dati della semestrale terminata il 31 di cembre 2020, Suning ha ribadito il proprio impegno nel garantire supporto finanziario, confermando però di essere alla ricerca di nuovi partner sul mercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la famiglia Zhang riuscirà ad onorare le scadenze che ha davanti nella stagione in corso, ma serve comunque liquidità per dare seguito al progetto. Per questo Suning ha dato mandato all’advisor Goldman Sachs per “trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo, e i colloqui con potenziali partner sono costanti”.

La prima strada porta ad un prestito-ponte che permetta a Suning di superare la bufera restando azionista di maggioranza. Per questo è ancora in piedi la trattativa con Bain Capital, fondo di debito, mentre i contatti con Bc Partners sono ancora fermi alla distanza di 200 milioni tra offerta (750 per il club) e richiesta (950).

