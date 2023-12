Dopo aver più volte riprogrammato le date del nuovo format destinato alla Supercoppa Italiana, ecco finalmente l’annuncio ufficiale da parte della Lega Serie A. A margine dell’assemblea di questa mattina, infatti, il presidente Lorenzo Casini è intervenuto in conferenza stampa annunciando luogo e date di semifinali e finale.

In virtù degli accordi prestabiliti, i match verranno chiaramente disputati in Arabia Saudita. Come precisato dal numero uno della Lega Serie A, però, i tre incontri si giocheranno tutti in un unico stadio a Riyad, quello dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic.

Questo l’annuncio definitivo del presidente: “La Supercoppa sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyad, il 18 e il 19 gennaio le semifinali, il 22 la finale, ma lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell’Al Nassr, dove si giocherà anche la Supercoppa spagnola”.

Confermate, dunque, le indiscrezioni degli ultimi giorni con la prima semifinale Napoli-Fiorentina fissata per giovedì 18 gennaio e Inter-Lazio venerdì 19 gennaio. La finalissima, invece, lunedì 22 gennaio 2024.