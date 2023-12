VIDEO – ASSURDO, l’Uefa non riconosce Zanetti: reazione FURIOSA ai sorteggi

E’ successo dell’incredibile questa mattina a Nyon in occasione dei sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter, infatti, ha rischiato clamorosamente di perdersi dal vivo con i propri rappresentanti la cerimonia come sempre condotta dal vice segretario generale dell’UEFA, Giorgio Marchetti.

Al vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, come mostrato dal video in basso, è stato inizialmente vietato l’accesso in sala a causa dall’assenza di accredito. Uno degli addetti alla sicurezza ha più volte respinto l’argentino, provocando nell’ex capitano una reazione tutt’altro che tranquilla. Lo stesso Zanetti, dopo aver più volte sottolineato di essere il vice presidente dell’Inter, ha poi ottenuto il via libera ad evento praticamente iniziato.