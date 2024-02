Svolta UEFA, Ceferin annuncia l’addio da presidente

Contrariamente a qualsiasi previsione, Aleksandar Ceferin ha annunciato ufficialmente che non si ricandiderà più per la presidenza dell‘Uefa. Una scelta spiazzante, quella presa dal numero uno a capo dell’organo europeo, che arriva dopo il via libera che il Congresso aveva dato alla potenziale quarta rielezione nelle vesti di presidente.

In occasione del Congresso di Parigi della federazione europea, Ceferin – dopo aver toccato il tema razzismo ed aver bacchettato per l’ennesima volta i club che spingono per la Superlega – ha annunciato che al termine del suo mandato nel 2027 non presenterà alcuna candidatura per il prossimo ciclo quadriennale.

Questa la chiusura netta da parte del presidente dell’Uefa: “Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027”.