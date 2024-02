Tegola Inter, la squalifica è UFFICIALE: salta la Roma

Con l’ultimo dispositivo pubblicato nella giornata odierna, è arrivata l’ufficialità da parte del Giudice Sportivo su un’assenza pesantissima per l’Inter in vista del match del prossimo turno di Serie A in programma sabato pomeriggio alle 18.00 in trasferta contro la Roma.

A causa del cartellino giallo rimediato nell’ultima sfida di campionato contro la Juventus, Simone Inzaghi è stato squalificato per una giornata di campionato. Per il tecnico piacentino, punito dall’arbitro Maresca per aver abbandonato i confini della propria area tecnica nonostante i ripetuti richiami al suo indirizzo, si trattava infatti della quinta ammonizione.

Il Giudice Sportivo, inoltre, ha punito l’Inter con un’ammenda da 10mila “per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”. Stessa multa ai danni della Juventus “per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni ed una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.