Telefonata Inzaghi, rischio squalifica: la decisione della procura

C’è stata grande differenza di prestazioni tra il primo e il secondo tempo dell’Inter contro la Roma. Come rivelato da Bastoni, il merito sarebbe stato di una telefonata in vivavoce da parte dello squalificato Inzaghi. La versione del difensore è subito stata corretta da Farris.

Il vice allenatore, infatti, ha precisato come fosse stato lo staff a riferire alcune indicazioni del tecnico. La comunicazione diretta con la squadra di un allenatore squalificato, infatti, sarebbe una pratica vietata dal regolamento.

In ogni caso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale ha deciso di non procedere contro il tecnico nerazzurro per quanto accaduto all’Olimpico. Non è da escludere che Chiné voglia sentire Bastoni, per interrogarlo sull’accaduto. Tuttavia, come precisa la Rosea, è difficile che il giocatore confermi quanto detto ai microfoni di DAZN.