Torna la Champions: Inzaghi è costretto a cambiare strategia

La vittoria contro la Roma ha concluso un filotto di gare consecutive ad alta quota, che hanno richiesto all’Inter, il massimo dal punto di vista fisico e mentale. Ora, la corsa Scudetto potrebbe concedere un minimo di respiro, ma Inzaghi non può abbassare la guardia.

Al contrario, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime settimane costringeranno il tecnico a rivedere la strategia adottata fin qui. Il motivo è il ritorno della Champions League, che vedrà i nerazzurri impegnati l’Atletico Madrid negli ottavi di finale. Inzaghi dovrà fare maggiore ricorso alle rotazioni dei vari elementi della rosa, ma non potrà farlo come nella prima parte di stagione.

Infatti, se da settembre a dicembre il doppio impegno era stato gestito utilizzando maggiormente le alternative proprio in Champions League, è probabile che ora chi ha giocato meno possa trovare più spazio nel corso dei prossimi impegni in Serie A. L’Inter, in ogni caso, non può permettersi di rallentare in campionato, per evitare di far riavvicinare la Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Il doppio impegno con l’Atletico Madrid andrà sicuramente affrontato con la migliore formazione a disposizione, ma è possibile anche immaginare che Inzaghi chieda un ulteriore sforzo ad alcuni dei pilastri della sua rosa. Alcuni cambi sono scontati, anche perché in tanti si sono dimostrati affidabili quando chiamati in causa, ma è irreliastico aspettarsi delle rotazioni massicce in una fase così delicata della stagione.