VIDEO – Calhanoglu FESTEGGIA 30 anni e si SCATENA in pista!

Momento di relax per tutta l’Inter, dopo la grande vittoria in rimonta sulla Roma che ha consolidato il primo posto. Ieri sera, la squadra si è ritrovata alla tutta insieme per festeggiare i 30 anni di Hakan Calhanoglu.

Un’occasione per allentare la tensione, che il centrocampista turco ha voluto godersi appieno: scatenandosi al centro della pista da ballo, incitato in modo divertito da alcuni suoi compagni di squadra, come Dumfries, Pavard, Sommer e Arnautovic.

Questo il video: