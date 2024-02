Settimana da dimenticare per l’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Champions League (andata in programma a San Siro il 20 febbraio). Dopo la sconfitta in casa contro l’Athletic Bilbao, i Colchoneros vanno ko per 1-0 anche sul campo del Siviglia. Le brutte notizie però non vengono da sole, visto che al minuto 60 della gara il tecnico Diego Simeone perde un elemento importantissimo come Alvaro Morata: infortunio al ginocchio per l’attaccante spagnolo che esce in lacrime dopo un contrasto con Soumaré. Molta apprensione per il giocatore anche se pare che sia stata esclusa la rottura del legamento crociato. Resta comunque la preoccupazione e la convinzione che salterà diverse partite.

Attenzione Morata ha lasciato il campo in lacrime tenendosi il ginocchio pic.twitter.com/oBc8SKmrNn — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 11, 2024

Il tecnico Simeone, intanto, si lamenta con la Liga per non aver anticipato la prossima partita di campionato che vedrà l’Atletico in campo sabato contro il Las Palmas mentre l’Inter giocherà in anticipo venerdì: “Sono tranquillo per la difesa? La parola non è tranquillo, sono orgoglioso di come competono. Il secondo tempo che abbiamo giocato è stato straordinario, la palla non voleva entrare, come l’altro giorno, avevamo tante occasione. Dobbiamo avere pazienza, approfittare di questa settimana, in cui avremo un po’ più di tempo. Venerdì gioca l’Inter e sabato giochiamo noi? Non ci preoccupiamo. Comunque grazie alla Liga e alla Federazione”.