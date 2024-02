1 di 6

L’ANALISI DI ROMA-INTER

L’Inter vince l’ennesimo scontro diretto del campionato con un 4-2 inflitto alla Roma all’Olimpico. I nerazzurri soffrono per larghi tratti nel primo tempo, pur passando in vantaggio con il gol di Acerbi, poi rimontato da Mancini ed El Shaarawy. Nella ripresa la capolista cambia passo, comincia alla grande e trova la rete di Thuram e l’autogol di Angelino, propiziato dallo stesso francese. Chiude Bastoni nel recupero per fissare il punteggio finale. L’Inter sale a +7 sulla Juventus a parità di partite, in attesa del posticipo di lunedì sera degli uomini di Allegri contro l’Udinese.

Vediamo insieme le cinque cose che abbiamo imparato da Roma-Inter.

