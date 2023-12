Thuram è INCONTENIBILE: i voti dei giornali alla sua prestazione

Nella serata opaca dell’Inter contro la Real Sociedad, Marcus Thuram è stato uno dei giocatori nerazzurri a brillare maggiormente, grazie a un paio di giocate d’alta classe che hanno provato a incendiare il pubblico di San Siro. Anche per i giornali, il francese è sembrato avere una marcia in più.

L’attaccante nerazzurro “strappa e accorcia, fa la prima e la seconda punta”, come scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come a mancargli sia un po’ il supporto dei compagni di squadra e il gol, come evidenzia Tuttosport.

Sul cambio, invece, sono sicuri sia la Rosea che il Corriere dello Sport: nessuna motivazione tattica, ma solo una sostituzione “in ottica turnover”, per rifiatare una mezz’ora, pensando anche alla sfida contro la Lazio di domenica.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 6.5 – “Strappa e accorcia, fa la prima e la seconda punta giocando vicino a… nessuno. Il più pericoloso, cambio solo in ottica turnover”.

Corriere dello Sport 6.5 – “Fa ammonire Zubeldia con una sgasata delle sue, riuscendo a rimanere acceso per tutta la partita. Pensando alla Lazio, Inzaghi gli risparmia la mezz’ora finale”.

Tuttosport 6.5 – “Quando prende la palla e ha spazio sembra di un altro pianeta: non lo tiene nessuno egli manca solo il gol”.

Passione Inter 6.5 – “Deve lavorante tanto senza e in possesso ha sempre i difensori attaccati addosso, ma quando trova spazio è potenzialmente devastante in campo aperto. Cala molto nel secondo tempo, probabilmente stanco”.