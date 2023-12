Inzaghi PECCA di CORAGGIO: i voti dei giornali alle sue scelte

L’Inter aveva bisogno di vincere l’ultima partita del girone per arrivare al primo posto, ma Inzaghi sapeva bene di avere di fronte un avversario tutt’altro che abbordabile. Quella Real Sociedad capace già all’andata di mettere in difficoltà i nerazzurri. La gara di San Siro è stata meno sofferta, ma offensivamente la squadra è parsa molto spuntata.

A non convincere fino in fondo neanche i giornali sono state proprio le scelte del tecnico, ad eccezione del Corriere dello Sport, che ha voluto comunque evidenziare le contromisure trovate contro il pressing basso. Un cambiamento, sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, che però parla di un Inzaghi “spaventato dal ricordo dell’andata” e di “occasione sprecata”.

Un timore, accompagnato da un occhio al campionato, secondo Tuttosport, con un secondo tempo nel quale “sembra accontentarsi del pari”, dove anche i cambi sembrano essere stati fatti con “un occhio alla Lazio”.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 5.5 – “Le rotazioni non pagano. Spaventato dal ricordo dell’andata, abbassa il baricentro, ma non basta. Occasione persa, il secondo posto”.

Corriere dello Sport 6 – “Dopo la sofferenza di San Sebastian, i suoi affrontano i baschi in modo diverso e trovano le contromisure al pressing ospite. Non basta, però, per strappare il pass da capolista del girone”.

Tuttosport 5.5 – “Nel primo tempo l’Inter soffre, poi cambia ma con un occhio alla Lazio, alla fine sembra accontentarsi del pari”.

Passione Inter 5.5 – “La Real Sociedad prova subito a imporre pressing e possesso, e la sua Inter rimane guardinga. Forse troppo, anche se nella seconda metà di primo tempo la squadra sembra trovare meglio le misure. Nella ripresa non arriva il cambio di passo sperato e anche la gestione dei cambi non convince, mostrando troppo poco coraggio”.