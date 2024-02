Thuram STRAVINCE ancora su Lukaku: pagelle a confronto

Come all’andata, più dell’andata: l’Inter batte la Roma 4-2 e Marcus Thuram stravince ancora su Romelu Lukaku. Il confronto tra le loro prestazioni è impietoso. Il francese si è rivelato decisivo nel momento del bisogno per i nerazzurri, segnando la rete del 2-2 e propiziando quella del 4-2, mentre il belga ha tradito per l’ennesima volta in un big match: maldestro assist ad Acerbi e due gol sbagliati, di cui uno clamoroso.

Di seguito i voti dei giornali e di Passione Inter alle prestazioni di Thuram e Lukaku.

THURAM

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Di fatto ha segnato 3 gol in due partite chiave, contro Juve e Roma: uno vero e due autogol imposti a Gatti e Angelino. Quando Lautaro ha mostrato segni di stanchezza, ha preso in braccio l’Inter“.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Nove palloni toccati nel primo tempo, poi nella ripresa gli sono bastati i primi due tocchi per segnare una doppietta letale e che si aggiunge a gol decisivo nella gara d’andata a San Siro. Da fantasma a supereroe, l’uomo in più per Inzaghi che probabilmente ha consegnato all’Inter lo scudetto. E il duello a distanza con Lukaku, neanche a dirlo l’ha vinto lui“.

TUTTOSPORT 7,5 – “Al primo pallone buono segna il nono gol del suo campionato e sul secondo costringe Angelino all’autogol: killer“.

PASSIONE INTER 7,5 – “Insolitamente preciso in avvio, sia nei controlli che negli scarichi ai compagni. Prova a crescere alla distanza, ma non fa mai davvero paura alla Roma nel primo tempo. Ma nella ripresa cambia tutto. La zampata vincente, da bomber vero sul 2-2, prima di entrare nella rete del 3-2 condizionando Angelino“.

LUKAKU

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 – “Di buono solo la sponda di petto per Pellegrini che manda in gol El Shaarawy. Spreca due volte l’occasione del 3-3. Pesante e affannato. Esce male dal confronto con l’atletico Thuram“.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Fa una sponda involontaria ad Acerbi, poi una perfetta per la ripartenza dei suoi sul secondo gol. Ma nel secondo tempo è la controfigura di Big Rom: due occasioni clamorose sciupate per rimettere la partita in parità. Anche stavolta contro il suo passato non riesce a tirare fuori quel qualcosa in più per farsi rimpiangere“.

TUTTOSPORT 4,5 – “Serve involontariamente l’assist ad Acerbi per lo 0-1 e nella ripresa si divora il 3-3: contro l’Inter per lui un’altra notte delle streghe”.