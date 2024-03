Thuram su Acerbi: “Procedura grave, giusto non andare in Nazionale”

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Francese, Marcus Thuram è stato invitato a commentare la famosa vicenda che riguarda Acerbi e la presunta espressione razzista rivolta verso Juan Jesus. Da buon compagno di spogliatoio, il francese ha preferito non esprimere alcuna opinione in questa fase anche in virtù dell’assenza di prove concrete a confermare la versione del difensore del Napoli.

Così Thuram sul caso Acerbi: “Quando c’è una procedura così grave, il giocatore deve restare al club per difendersi o dire cosa è successo. Non è il momento più adatto per andare in nazionale. Lasciare il campo per episodi di razzismo? Sono d’accordo con Maignan, dobbiamo uscire dal campo. Dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile”.