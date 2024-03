Perché Thuram può perdersi l’inizio della prossima stagione con l’Inter

Non giungono grandi notizie dalla Francia in vista della prossima stagione per l’Inter. Quest’oggi, infatti, Marcus Thuram è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla super amichevole con la Germania. Dopo aver commentato il caso Acerbi, l’attaccante nerazzurro ha dato la sua disponibilità a partecipare la prossima estate alle Olimpiadi con la Nazionale Francese.

Il rischio per l’attaccante, dunque, sarebbe quello di giocare per due competizioni internazionali di fila: prima l’Europeo di Germania da 14 giugno al 14 luglio e poi le Olimpiadi di Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. Uno scenario che obbligherebbe il ragazzo a prendersi un periodo di riposo solamente nel mese di agosto, costringendo l’Inter a rinunciare al suo attaccante nei primi match della prossima Serie A che prenderà il via ufficiale il 17 agosto 2024.

Questa l’apertura di Thuram alla Francia U23 (composta da un massimo di tre fuoriquota) guidata da Thierry Henry: “So che è un grande motivo di orgoglio per qualsiasi giocatore francese giocare alle Olimpiadi. Poi c’è un allenatore che è Thierry Henry e che farà la sua lista. Se sarò chiamato risponderò, ma non mi candiderò pubblicamente per farlo“.

Il centravanti, infine, ha parlato anche della sua prima stagione all’Inter: “Questa è la mia seconda stagione da numero 9, nella prima ho giocato da solo in attacco. All’Inter ho imparato a giocare in coppia con Lautaro. Il mio gesto in Champions League contro Savic? E’ stato un gesto che non doveva essere fatto ma no, non avevo paura del VAR. A Madrid è stata una serata complicata perché non è bello essere eliminati in Champions League. Adesso vogliamo vincere lo scudetto”.