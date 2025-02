Mancano ancora due giorni al big match dell’Allianz Stadium, ma le intenzioni di Marcus Thuram sembrano essere già molto chiare: il francese vuole esserci a tutti i costi per Juventus-Inter, una sfida per lui speciale, vista la presenza del fratello Khephren e il passato bianconero del padre Lilian.

“Irrinunciabile”, così viene definito il Derby d’Italia per Thuram secondo La Gazzetta dello Sport. Anche se la caviglia sinistra è uscita malconcia dalla sfida contro la Fiorentina, anche se il francese si è allenato a parte anche nella seduta di ieri.

L’Inter in ogni caso sembra avere un piano per schierarlo in campo domenica sera: “l’obiettivo dello staff è di rimetterlo definitivamente in gruppo nei prossimi due giorni (più probabile domani che oggi…)”. Per uno come Thuram sottolinea ancora alla Rosea, un allenamento completo è più che sufficiente per giocare titolare contro la Juventus.