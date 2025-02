Sfida scudetto e rischio derby Champions: Inter, marzo da brividi

Il mese di febbraio dell’Inter è stato descritto ripetutamente come quello decisivo per il prosieguo della stagione, visti i tanti big match in calendario, fra cui le due sfide sentitissime contro Milan e Juventus. Tuttavia, marzo alzerà ulteriormente l’asticella della difficoltà e della tensione per i nerazzurri. Il calendario non concede sconti alla squadra di Simone Inzaghi, ma è un destino comune ai top team che lottano su diverse competizioni senza rinunciare a nessun traguardo.

Nel prossimo periodo, quindi, l’Inter si troverà a disputare partite di altissimo livello agonistico e dall’esito altamente imprevedibile. A questo proposito, se sei un tifoso nerazzurro e vuoi divertirti a pronosticare i risultati delle super sfide di cui ti parlerò fra poco, leggi di più su betgurus.it. Le danze si apriranno già nel primo weekend di marzo, quando al Maradona andrà in scena Napoli-Inter, attesissima sfida scudetto che metterà di fronte le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi, al termine di settimane di punzecchiature, tensioni e lotta serrata al vertice. La sensazione è che quel giorno, oltre al risultato, la Beneamata cercherà di lanciare un messaggio di forza a tutto il campionato e alla sua rivale più accreditata.

Tuttavia, i nerazzurri non avranno alcuna tregua dopo la gara contro i partenopei, visto che pochi giorni dopo ricomincerà l’avventura in Champions League con l’andata degli ottavi di finale. In Europa, il serio “rischio” – almeno dal punto di vista emozionale per i sostenitori interisti – è rappresentato dal derby italiano. Se Juventus e Milan dovessero uscire vincitrici dai playoff rispettivamente contro Psv Eindhoven e Feyenoord, allora per l’Inter ci sarebbe la matematica certezza di affrontare almeno una delle due nel turno di Champions, considerato il cambio di regolamento che permette sfide fra squadre della stessa nazione già a partire dagli ottavi di finale.

I precedenti contro i rossoneri non mancano e si tratterebbe del quarto incrocio di sempre in Champions, dopo quelli del 2003, del 2005 e del 2023, che hanno arriso una volta all’Inter e due volte al Milan. Contro la Juventus, invece, sarebbe un autentico inedito. Maggiori risposte arriveranno dopo il turno di playoff e poi con l’attesissimo sorteggio programmato per il prossimo 21 febbraio.

Ritornando al campionato, l’Inter godrà poi di un turno più morbido a San Siro contro il Monza fanalino di coda, prima della gara di ritorno in Champions League. A ottavi conclusi, ecco un’altra sfida molto ostica e significativa in ottica scudetto, in trasferta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, piegata 4-0 all’andata in agosto ma mai competitiva come quest’anno in ottica tricolore.

A seguire, sarà tempo di sosta per le nazionali, anche se quest’ultima ormai da anni non corrisponde più a un periodo di riposo per i calciatori, visti i numerosi convocati dalle rispettive selezioni nella rosa di Simone Inzaghi. Dopo le due settimane di pausa dai club, l’Inter sarà poi attesa a San Siro dall’Udinese il 30 marzo, in una sfida da non sottovalutare, considerata la propensione dei friulani a mettere in difficoltà le big. Per informazioni, chiedere al Napoli frenato pochi giorni fa al Maradona.