Palladino due pesi e due misure: le sue parole fanno il giro del web

“Il calcio è fatto di episodi, a me non piace parlare di arbitri ma la regola è chiara, non c’è review se fischia prima che la palla entri. Qualcosa l’Inter avrà da recriminare, ma non faccio polemica, non ne parlo né a favore né contro, può anche sbagliare un arbitro”, queste sono dichiarazioni di Raffaele Palladino oggi allenatore della Fiorentina che ha da poco giocato due partite contro l’Inter.

Si tratta di parole pronunciate dal tecnico campano più di due anni fa, a gennaio 2023 quando ancora allenava il Monza e rilasciate subito dopo una contestata partita contro l’Inter. I nerazzurri infatti in quel match al U-Power Stadium avevano pareggiato 2-2 ma quando ancora erano in vantaggio 1-2 l’arbitro avevano fischiato erroneamente fermando Acerbi pronto a fare la rete dell’1-3.

Subito era parso evidente l’errore del direttore di gara che ha fischiato un fallo in attacco ai danni di Pablo Marì, un contatto però inesistente visto che il centrale del Monza cadde inciampando su un compagno di squadra. Palladino al termine della partita ci tenne però a difendere l’arbitro con le parole riportate ad inizio articolo.

Queste dichiarazioni nelle ultime ore stanno facendo il giro del web perché stonano molto con gli attacchi dello stesso Palladino arrivati dopo la sconfitta di lunedì sera a San Siro per l’ormai noto calcio d’angolo che non c’era e da cui è nato il gol dell’Inter. Due casi molto simili in cui il protocollo del VAR non permetteva di intervenire agli arbitri in sala per correggere la decisione del collega sul campo ma che il tecnico della Fiorentina ha giudicato diversamente.