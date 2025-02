Dalla Spagna, doppia MEGA offerta per la Thu-La: i dettagli

La crescita dell’Inter sia in Italia che in Europa ha portato grande interesse ed attenzioni di molti grandi club europei nei protagonisti dell’ascesa nerazzurra. Due elementi simbolo dell’attuale rosa nerazzurra sono senza dubbio i due attaccanti Lautaro Martinez e Marcus Thuram che, secondo fonti spagnole, sono nel mirino di big europee.

Stando a quanto scritto dal media iberico Fichajes.net, sulle tracce di Lautaro Martinez ci sarebbe con forza l’Atletico Madrid visto che la prossima estate potrebbe salutare Griezmann e il primo nome in lista per sostituirlo sarebbe proprio quello del capitano nerazzurro con una valutazione di circa 100 milioni. I piani B portano a Isak del Newcastle e a Lookman dell’Atalanta.

Anche Marcus Thuram piace molto ai grandi club europei. Su di lui ha messo di recente gli occhio l’Arsenal come conferma TeamTalk. Il club londinese ha da poco perso per infortunio due attaccanti come Havertz e Gabriel Jesus che staranno fuori diversi mesi. Nell’elenco obiettivi ora è entrato anche il numero 9 nerazzurro.

Si tratta di due voci di mercato nate all’estero che riportiamo per cronaca ma che ad oggi sembrano davvero complicate da essere concretizzata. Lautaro Martinez ha rinnovato da poco, è il capitano e simbolo della squadra e pare difficile ipotizzare un suo addio anche di fronte a 100 milioni di euro. Thuram invece potrebbe presto rinnovare con l’Inter e togliere la clausola da 85 milioni che lo rende tanto appetitoso per le big inglesi.