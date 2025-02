Rinnovo Thuram senza clausola: confermate anticipazioni PI

Piovono conferme rispetto alle anticipazioni riportate circa dieci giorni fa dalla redazione di Passione Inter sul prossimo movimento di mercato del club nerazzurro. Stiamo parlando del rinnovo di Marcus Thuram, nuovo obiettivo della società interista che vuole blindare a Milano per tanti anni il forte attaccante francese.

A confermare la notizia nelle scorse ore ci ha pensato Sky Sport, secondo cui le parti hanno da poco intrapreso i dialoghi. In virtù dell’attuale accordo in scadenza nel giugno 2028, non c’è chiaramente urgenza di chiudere subito un nuovo contratto, ragion per cui solamente a fine stagione potrebbe muoversi qualcosa di concreto.

La vera esigenza da parte dell’Inter, che vuole fortemente raggiungere una nuova intesa, riguarda la fastidiosa clausola da 85 milioni di euro presente sull’attuale contratto del classe 1997. Con un nuovo accordo il club nerazzurro andrebbe ad eliminare tale opzione per scongiurare il rischio di perderlo in uscita e continuare costruire con serenità il reparto d’attacco intorno a Lautaro Martinez e lo stesso Thuram.

Non è un mistero, infatti, che da qualche tempo siano arrivati degli apprezzamenti verso il centravanti francese. Oltre alla corte recente del Paris Saint Germain, che nell’ultimo mercato di gennaio ha però deciso di investire oltre 70 milioni su Kvaratskhelia, andrà monitorato l’interesse da parte dei soliti club inglesi con Manchester United e Chelsea in prima fila.