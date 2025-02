ESCLUSIVA PI – Inter, tutto su cessioni Stankovic e Oristanio: riscatto, recompra e percentuali

Due gioielli cresciuti nel settore giovanile dell’Inter che stanno disputando una grandissima stagione con la maglia del Venezia, sono senz’altro Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Entrambi classe 2002, hanno vissuto carriere simili, non solo per aver condiviso interamente le giovanili nerazzurre.

Prima di spiccare il decollo, infatti, sia il portiere che il fantasista sono stati mandati in prestito biennale in Olanda al Volendam, club con cui hanno evidenziato una crescita disarmante prima di rientrare in Italia. Se Stankovic ha dovuto affrontare un ulteriore step in Serie B con la maglia della Sampdoria prima di aggiudicarsi la massima divisione, Oristanio è riuscito invece a conquistare subito la Serie A nel prestito al Cagliari.

Rientrati la scorsa estate ad Appiano Gentile, entrambi sono stati convinti dal progetto sportivo del Venezia che – al suo ritorno in Serie A – ha deciso di investire sui migliori giovani talenti del campionato, guidati da un allenatore come Eusebio Di Francesco abile a valorizzarli.

Sia per Stankovic che per Oristanio l’impatto è stato estremamente positivo: il portiere è diventato in poco tempo titolare indiscutibile a suon di prestazioni giganti, mentre il trequartista – da subito inamovibile – ha fatto registrare numeri interessanti in termini realizzativi con 2 gol e 3 assist all’attivo.

A frenare la crescita del portiere e figlio d’arte è stato però un brutto infortunio rimediato dopo un rinvio nel match contro l’Udinese dello scorso 1° febbraio. Si tratta di una lesione parziale del tendine rotuleo che terrà l’estremo difensore serbo fuori per circa due mesi e mezzo. Al suo posto, sempre dall’Inter, è arrivato Ionut Radu come soluzione per la porta del Venezia.

Considerato il rendimento molto promettente dei due ex interisti, in molti tra i tifosi nerazzurri si sono chiesti se il club avrà effettivamente la possibilità di riacquistarli in futuro. A tal proposito, vi riportiamo in esclusiva alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione in riferimento alle formule utilizzate dall’Inter per la cessione dei due talenti.

Iniziamo da Gaetano Oristanio, ceduto lo scorso luglio dall’Inter a titolo definitivo al Venezia per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Il club nerazzurro non ha mantenuto alcuna recompra nei confronti del classe 2002, ma una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Ciò significa che, qualora i dirigenti decidessero di richiamare il fantasista, avrebbero diritto ad uno sconto sul prezzo del cartellino legato alla percentuale mantenuta.

Per quanto riguarda invece Filip Stankovic, si tratta in questo caso di prestito con obbligo in caso di salvezza. Tuttavia, il Venezia è riuscito ad aggiudicarsi anche un diritto di riscatto entro la fine di questa stagione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro. Un’opzione che, nonostante il serio infortunio, il club lagunare – come confermato dalle nostre informazioni – ha tutta l’intenzione di esercitare. In tal caso, all’Inter – come per Oristanio – rimarrebbe una percentuale sostanziale sulla futura rivendita, ma nessuna recompra.