Juve-Inter, per Thuram è corsa contro il tempo: arriva la scelta

C’è ancora grande apprensione intorno alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese non si è allenato coi compagni alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile nella giornata di ieri, ma si è limitato ad un lavoro personalizzato.

Questo perché, nonostante gli esami strumentali abbiano escluso qualsiasi tipo di lesione, il centravanti dell’Inter sente ancora parecchio fastidio alla caviglia sinistra dopo la contusione rimediata contro la Fiorentina che lo ha costretto ad abbandonare il match già alla mezz’ora del primo tempo.

E’ ancora presto per capire se Thuram riuscirà a recuperare in tempo per esserci in campo domenica sera nel derby d’Italia contro la Juventus, ma sicuramente Inzaghi farà di tutto pur di riaverlo a disposizione. Anche perché, oltre al francese, va registrato l’affaticamento muscolare di Arnautovic che riduce in questo momento le scelte in attacco a due soli calciatori, Lautaro e Taremi.

Come riferito questa mattina da Tuttosport, solamente negli ultimi due allenamenti previsti tra domani e sabato il tecnico interista prenderà una decisione definitiva sull’impiego o meno di Thuram per Juventus-Inter.