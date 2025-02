L’Inter attiva la clausola: contratto ufficiale e firma a sorpresa

Nelle ultime settimane, l’Inter è riuscita ancora una volta a muoversi lontana dai riflettori per portarsi avanti con il lavoro. Il club nerazzurro negli ultimi anni è sempre stato attento alle scadenze contrattuali, sia dei calciatori all’interno del proprio organico, ma anche a caccia di possibili opportunità a parametro zero da poter cogliere sul mercato.

Nelle ultime settimane, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe attivato un’opzione in proprio favore. Come aveva infatti svelato lo scorso dicembre nel corso di un’intervista Stefan de Vrij, l’Inter poteva decidere entro la fine di questa stagione di esercitare la clausola per il rinnovo automatico del difensore olandese sino al giugno 2026, evitando la scadenza di quest’anno.

La società, secondo il noto quotidiano, non solo avrebbe già prolungato ufficialmente l’accordo del difensore di un ulteriore stagione, ma starebbe anche ragionando sulla possibilità di offrire a de Vrij un nuovo contratto con scadenza nel 2027, in virtù dell’ottimo rendimento evidenziato negli ultimi mesi.