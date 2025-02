La scelta dell’Inter su Acerbi e de Vrij: l’annuncio dell’agente

Storico agente – tra gli altri – di Giuseppe Rossi, quest’oggi Federico Pastorello era chiaramente presente al ‘Pepito Day’, l’evento di presentazione del match di addio al calcio dello storico attaccante che si terrà il prossimo 22 marzo al Franchi di Firenze.

Intercettato dai microfoni di TMW, Pastorello ha parlato anche di calciomercato e di rinnovi bollenti. Tra questi, ad esempio, quelli di de Vrij e Acerbi, entrambi in scadenza di contratto ma con opzione per il rinnovo automatico al 2026. Se per l’italiano tale clausola è già stata attivata dal club nerazzurro, per l’olandese filtra parecchia fiducia.

Queste le parole dell’agente sul futuro all’Inter dei due difensori: “Sono due calciatori straordinari che giocano nello stesso ruolo. L’Inter dovrà fare delle valutazioni, entrambi hanno un’opzione di rinnovo a scelta e discrezione della società. Mi risulta che comunque all’Inter siano molto contenti dell’andamento di entrambi. Francesco è stato assente due mesi e mezzo ma si è visto al rientro che non ha perso lo smalto. Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell’altra, si è confermato di alto livello. C’è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C’è tempo comunque, penso una decisione sarà presa a fine aprile”.