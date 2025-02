Viviano: “Tifo Fiorentina, ma l’Inter è stata penalizzata di più”

Mostrando grande oggettività, Emiliano Viviano ha voluto dire la sua su quanto avvenuto lo scorso lunedì sera a San Siro tra Inter e Fiorentina. E’ chiaro che da parte di La Penna e di tutta la squadra arbitrale, sia in campo che in sala Var, siano stati commessi degli errori.

Stando alle polemiche degli ultimi giorni, però, pare che ad essere favorita sia stata l’Inter, per una segnalazione errata di un calcio d’angolo, da cui è successivamente nato il gol nerazzurro. In realtà, poco si è discusso del calcio di rigore assegnato alla Fiorentina con l’intervento del Var: una chiamata che ha lasciato tantissimi dubbi per un intervento che nelle ultime settimane non era stato invece sanzionato dagli arbitri italiani per episodi analoghi.

Su questo argomento, è intervenuto l’ex portiere Viviano su TV Play: “Vi dico la verità da tifoso della Fiorentina e sono molto tifoso della Fiorentina. E’ stata più penalizzata l’Inter col rigore che la Fiorentina. Perché comunque l’errore è sul calcio d’angolo da cui poi è venuto il gol, ma il rigore, che per me è inesistente, è un rigore”.