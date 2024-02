La top 11 mista di Inter e Juventus secondo il Corriere della Sera

È un giochino che diverte un po’ tutti, alla vigilia dei big match: comporre la formazione mista fra le due squadre scegliendo di volta in volta il giocatore migliore, ruolo per ruolo. Qualche giorno fa l’abbiamo proposta anche noi seguendo i valori di mercato. Per Inter e Juventus, fra l’altro, l’operazione è ancor più lineare visto il modulo identico adottato da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.

Ecco, dunque, la top 11 mista stilata dal Corriere della Sera oggi in edicola:

TOP 11 INTER-JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Pavard, Bremer, Bastoni; Cambiaso, Barella, Calhanoglu, Rabiot, Dimarco; Lautaro, Vlahovic.

Ne emerge un complessivo 6-4 a favore dell’Inter. Nel dettaglio, Sommer perde il duello con il collega Szczesny, mentre a destra Cambiaso ha la meglio su Darmian. A centrocampo, Rabiot viene giudicato migliore di Mkhitaryan soprattutto per impatto atletico. In avanti, Vlahovic viene preferito a Thuram.