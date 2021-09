L'Inter perde il treno di testa dopo sole 3 giornate, pareggiando a Marassi per 2 a 2 con la Sampdoria. I nerazzurri, due volte in vantaggio e rimontati dai blucerchiati, ai primi goal siglati in stagione, sprecano quindi l'occasione di andare a +8 sulla Juventus e di mantenere il passo di Milan, Napoli e Roma. Ora la testa dovrà inevitabilmente andare alla sfida di mercoledì con il Real Madrid. Ecco i Top&Flop del match di ieri selezionati dalla redazione di Passione Inter.