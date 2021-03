Verso Torino-Inter, torna Belotti ma andrà in panchina. In avanti ballottaggio Sanabria-Zaza: i dettagli

Torino-Inter sarà una sfida fondamentale per i nerazzurri nel continuare il cammino verso lo Scudetto. La squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno dell’infortunato Arturo Vidal, operatosi al menisco del ginocchio sinistro, mentre Christian Eriksen è reduce da un’infiammazione al ginocchio e non sembra essere al top, probabile impiego dal 1′ per Roberto Gagliardini. Il Torino dovrà fare a meno del suo capitano Andrea Belotti, tornato solo ieri al centro di allenamento causa Covid.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, abbracci e pacche sulla spalla ieri pomeriggio per Andrea Belotti che ha rimesso piede al Filadelfia, dopo aver fatto i conti col Covid. Il capitano ha svolto un lavoro personalizzato: andrà in panchina contro l’Inter per sostenere la squadra e spera di ritrovare la forma migliore per il recupero di mercoledì con il Sassuolo. Indisponibili anche Nkoulou e Singo, in difesa dovrebbe rientrare Bremer, con Izzo e Lyanco. Sulla fascia sinistra ecco Murru, a centrocampo Gojak sostituisce Rincon. In avanti posto da titolare assicurato per Simone Verdi, mentre si giocano una maglia da titolare Zaza e Sanabria.

