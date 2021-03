Llorente: “Inter favorita per lo scudetto. Eriksen? Anche io faticai all’inizio con Conte. De Paul…”

Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese ed ex Juventus e Napoli, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A.

Sull’Inter di Conte e la lotta scudetto: “Ha un gran vantaggio e, sapendo com’è Conte, penso che difficilmente si farà sfuggire l’obiettivo. Però ci sono tante partite, il campionato è ancora aperto”.

Su De Paul: “Rodrigo è fantastico e visto da vicino è ancora più forte di quello che mi aspettassi. Ha tanta qualità e farebbe comodo a qualsiasi top club del mondo. Ma sta bene anche qui e io me lo tengo stretto”.

L’ex compagno Eriksen: “Non capivo e mi sembrava strano perché so che giocatore è Christian. Adesso che Eriksen è protagonista, mi sembra tutto normale. Anche se, pensandoci bene, pure io faticai i primi mesi in Italia con Conte”.

DOPO LAUTARO IL BARCELLONA CI PROVA PER LUKAKU >>>