De Vrij torna ad avere i numeri da miglior difensore della Seriea A: ecco cosa manca per il rinnovo

Stefan De Vrij è il pilastro della difesa dell’Inter di Antonio Conte. Il difensore olandese interpreta al meglio il ruolo di centrale del trio di difesa: l’allenatore nerazzurro ha costruito il reparto difensivo partendo proprio da De Vrij, vista l’importanza del giocatore olandese. La passata stagione è stato premiato come ‘miglior difensore della Serie A’ e i numeri di quest’anno si stanno avvicinando a quelli della scorsa annata.

Come riporta calciomercato.com, a inizio stagione il difensore olandese non era ai suoi soliti livelli, vista la difficoltà del reparto difensivo nella scelta del pressing altissimo che esponeva spesso la squadra a contropiedi letali. Conte ha aggiustato i meccanismi e De Vrij è tornato ad avere statistiche sullo stesso livello della passata stagione per intercetti, duelli vinti, contrasti, respinte e tackle.

Il difensore olandese è un leader della difesa e la società nerazzurra sta pensando al suo rinnovo di contratto. Mino Raiola, agente del giocatore, ha più volte parlato del suo futuro, ribadendo di dover chiedere all’Inter per il prolungamento di contratto. L’accordo sul rinnovo c’è, ma ciò che manca è trasformare in accordi firmati quelli trovati a parole fra le parti. Per ora, infatti, manca l’ok di Suning che deve avallare l’aumento anche del suo costo a bilancio portando la scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025.

