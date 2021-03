Torino-Inter, Conte salterà per squalifica: il comunicato del giudice sportivo

Brutte notizie in casa Inter dopo il successo di ieri ottenuto sull’Atalanta. La formazione nerazzurra, in vista della trasferta di domenica contro il Torino, dovrà infatti fare a meno di Antonio Conte, che ieri ha ricevuto al 12′ del primo tempo un cartellino giallo per proteste nei confronti dell’arbitro Mariani. Si trattava della quinta sanzione per il tecnico leccese che ha fatto automaticamente scattare la squalifica dal momento che si trovava in diffida.

Come confermato dal comunicato pubblicato nel pomeriggio dal giudice sportivo, l’allenatore non potrà accomodarsi dunque in panchina allo Stadio Olimpico Grande Torino la prossima domenica. Lo stesso Conte aveva già saltato tra fine gennaio e inizio febbraio ben due partite per squalifica, contro Benevento e Fiorentina, a causa del famoso battibecco che aveva avuto ad Udine con l’arbitro Maresca e che aveva portato al cartellino rosso. In entrambe le partite con Stellini in panchina, la formazione nerazzurra aveva vinto.

LE PAROLE DI MASSIMO MORATTI >>>