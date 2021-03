Mercato – Inter, non tramonta l’idea Wijnaldum: nuovo tentativo per il colpo a zero

Contrariamente alle voci di mercato circolate qualche giorno fa, si riapre improvvisamente un piccolo spiraglio in casa Inter sul futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Liverpool e al momento non vi sono segnali circa un nuovo accordo tra le parti. Per cui, in assenza di novità, il prossimo giugno 2021 dovrebbe liberarsi a costo zero. La crisi di classifica che sta vivendo tra l’altro il club inglese, potrebbe convincere definitivamente il ragazzo a lasciare la maglia Reds.

Stando a quanto riferito da Sportitalia, l’Inter potrebbe tornare ad interessarsi al colpo a costo zero. A tal proposito quest’oggi il centrocampista è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia, facendo capire che non vi sono ancora novità su ciò che sarà del suo futuro. Tra i club sulle sue tracce, va registrata soprattutto la presenza del Barcellona. Queste le parole di Wijnaldum: “Al momento non ci sono news. Non è che qui io non stia bene e debba andarmene, sono felice qui. Ma non è così facile come la gente pensa. Bisogna trattare con il club, ci sono tanti fattori”.

