Torino-Inter, Lautaro (InterTV): “Contento per squadra e tifosi, vogliamo restare in vetta. Stiamo maturando”

Soffre ma vince ancora l’Inter, che grazie alle reti di Lukaku su rigore e Lautaro Martinez porta a casa l’ottava vittoria consecutiva in una partita per nulla facile contro il Torino. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di Inter TV proprio il man of the match Lautaro Martinez, che ha così commentato la partita: “Tre punti pesantissimi che abbiamo voluto, lottando fino alla fine e giocando di carattere e cuore contro una squadra che aveva bisogno di punti come noi. Sono contento per la vittoria, anche per i tifosi che stanno tifando per noi da casa. Noi abbiamo pensato al nostro, a mettere in campo ciò che abbiamo fatto in allenamento, vogliamo restare in testa al campionato. Lavoro per l’Inter e per la squadra, ho fatto un gol importante che mancava in campionato da qualche giornata.”

RECORD DI GOL – “Sono contento per il lavoro che sto facendo, dobbiamo continuare a lavorare umilmente e a testa bassa per restare in testa. Oggi era importante vincere, abbiamo fatto una partita difficile, stiamo crescendo a livello di cuore e maturità, e lo abbiamo dimostrato anche oggi.”

LE PAGELLE DI TORINO-INTER —>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi