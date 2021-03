Torino-Inter, Lukaku inarrestabile: segna e raggiunge Ronaldo. Eguagliato il numero di gol

Forse quella contro il Torino non è stata la miglior partita con la maglia dell’Inter per Romelu Lukaku, ma anche oggi il centravanti belga è riuscito ad essere decisivo. Il numero nove nerazzurro ha infatti realizzato dal dischetto la rete del primo vantaggio, che ha sbloccato la gara in un momento particolarmente delicato della sfida.

Quella di oggi è la rete numero cinquantanove di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter: un numero non indifferente, perché gli permette di eguagliare uno dei beniamini della tifoseria, che ha scritto una pagina importante della storia del club. Il centravanti belga ha infatti raggiunto Ronaldo nel numero di gol (59) siglati con addosso la casacca della Beneamata in tutte le competizioni.

